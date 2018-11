Brievenbusfirma’s zijn miljardenbusiness in Nederland

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Daarmee wordt nu in kaart gebracht hoe groot de geldstroom nou precies is vanuit bedrijven die hier vooral om belastingtechnische redenen gevestigd zijn en dus niet veel meer dan een brievenbus hier hebben.

Van die 199 miljard gaat er 177 miljard naar landen waar er alsnog een ’normaal belastingtarief’ over de inkomsten betaald moet worden. Daar heeft Financiën geen problemen mee. De overige 22 miljard gaat naar landen met een laag belastingtarief (minder dan 7 procent). Die laatste geldstroom wil het kabinet aanpakken door er hier alsnog bronbelasting op rente en royalty’s op te heffen. Staatssecretaris Snel: „Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland. Maar ons land moet niet alleen maar gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen.”

In totaal hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland voor 4500 miljard euro in bezit, blijkt eveneens uit het onderzoek.

De bronbelasting die deze kabinetsperiode ingevoerd moet worden, zorgt er naar verwachting voor dat die stroom van 22 miljard euro zich helemaal verplaatst. Bedrijven zullen dan naar een land gaan waar ze minder taks betalen.

Als die geldstroom zich eenmaal verplaatst, loopt Nederland dus vrij weinig belastinginkomsten mis, maar het kan ons wel op een andere manier geld kosten. Momenteel verdienen fiscalisten en advocaten bijvoorbeeld een goede boterham aan de brievenbusfirma’s. „Zij zullen niet staan te juichen”, zegt staatssecretaris Snel over de bedrijven op de Zuidas, al valt het verlies volgens hem relatief mee. „Maar we pakken natuurlijk wel een deel van hun business af.”