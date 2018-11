’Rode kaart verpest het voetbalduel’

?Bij een voetbalwedstrijd staan er 22 spelers in het veld en zijn er een veelvoud aan toeschouwers, veelal tienduizenden in een stadion en miljoenen voor de tv. In het geval van een rode kaart wordt de wedstrijd verziekt door een domme actie van een speler. Daar waar er sprake is van de VAR worden verkeerde beslissingen van de scheidsrechter tot een minimum beperkt. Is er geen VAR aanwezig dan heeft de praktijk uitgewezen dat scheidsrechters nogal eens verkeerde beslissingen nemen. Wanneer er een speler uit het veld wordt gestuurd, is voor het publiek de hele wedstrijd verziekt. Aangezien de wedstrijd er ook voor het publiek is, moet er iets anders verzonnen worden. In het geval een speler een rode kaart verdient moet hij van het veld gestuurd worden, maar laat daar dan een reservespeler voor in de plaats komen. Voor de speler die de rode kaart heeft gekregen moeten zwaardere straffen bedacht worden. Bijvoorbeeld: 10 tot 50% van het jaarsalaris als boete geven en dat laten schenken aan een goed doel. Zo doen ze wat terug voor de maatschappij met hun overdreven hoge salarissen.

Ger Reedijk, Ewijk