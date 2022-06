Bild-journalisten beschoten bij tijdens verslag in Oekraïense Lysytsjansk

De journalisten reden op een snelweg, die naar eigen zeggen de gevaarlijkste snelweg van Oekraïne is. „Russen schieten hier continu omdat het de enige weg is die vanuit de stad loopt”, aldus journalist Paul Ronzheimer.

Ronzheimer is in de Donbas om verslag te doen voor Bild. Hij is daar samen met forografen Georgos Mutafis en Vadym Moisenko. De mannen bleven ongedeerd. Het Russische projectiel brak een autoruit ter hoogte van het hoofd van Ronzheimer. Als hij rechtop had gezeten, was hij waarschijnlijk wel geraakt.

Rondom Lysytsjansk vinden al wekenlang hevige gevechten plaats. Russische troepen beschieten daar regelmatig alle toegangswegen.