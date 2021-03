Warga wil brugwachter Piet op zijn post houden: ’Hij hoort bij ons’

Binnenland

Woede om uitspraak Aboutaleb over ramadan en avondklok: ’Nu het over moslims gaat maakt hij zich ineens zorgen’

Woedende reacties na een uitspraak van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over de avondklok en de ramadan. Aboutaleb vreest dat moslims in zijn stad zich niet aan de avondklok zullen houden tijdens de ramadan. Een klap in het gezicht van niet-moslims, vinden PVV en Leefbaar Rotterdam.