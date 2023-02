Rutte: ’Discussie over grenshek is onzinnig, er zit altijd een poortje in voor asielzoekers’

VVD en CDA in de Tweede Kamer willen dat Brussel gaat meebetalen aan muren en hekken aan de randen van Europa, om zo de asielinstroom onder controle te krijgen. Maar volgens premier Rutte is het ’een beetje zonde van de energie’ en ’onzinnig’ om daar in Brussel een groot punt van te maken.

„Ook als er een grenshek staat, is het nog steeds zo dat er poortjes in zitten zodat mensen asiel kunnen aanvragen”, zegt Rutte woensdagavond in debat met de Kamer. „Dat is gewoon de afspraak die we hebben. Je kunt geen grenshek neerzetten zonder toegang. Dat blijft een basisrecht.”

Berlijnse Muur

Het Kamerdebat gaat over de aanstaande Europese top waarbij op verzoek van Rutte ook over migratie wordt gesproken. „Het lijkt nu alsof we een Berlijnse Muur om Europa gaan bouwen”, zegt Rutte. „Maar er zitten poortjes in, het is niet altijd een grenshek, en de financiering zal altijd wat hybride blijven.” Met dat laatste bedoelt Rutte dat het in zijn ogen niet gek is dat landen aan de randen van Europa zélf de kosten betalen voor de bouw van muren en hekken, terwijl Brussel een bijdrage levert voor bijvoorbeeld grensbewakers, wachttorens en cameratoezicht.

Rutte wijst erop dat een groep Europese lidstaten fel gekant is tegen het gezamenlijk financieren van grensmuren- en hekken. Ook regeringspartijen D66 en CU zijn daartegen. De premier noemt het ’een beetje zonde van de energie’ om ’politiek kapitaal’ in te zetten om daar een halszaak van te maken. Critici vinden dat hij daarmee te veel zijn oren laat hangen naar D66.

’Buitengrenzen sluiten’

CDA-Kamerlid Peters roept in het debat op om de Europese buitengrenzen te sluiten. „Ik zie Europa als een huis, en het is wel de bedoeling dat mensen keurig aanbellen”, aldus Peters. „De grenzen dicht, en de deur een beetje open. Zo zou het moeten zijn. Het CDA wil dat de premier zich in Europa hardmaakt voor de dichte buitengrenzen. En ja, dat mag geld kosten.”

Ook de VVD vindt dat ’grensmuren en wachttorens’ met EU-geld betaald kunnen worden. „Het is begrijpelijk dat lidstaten aan de buitengrens vragen om Europese ondersteuning, want zij bewaken immers de buitengrenzen voor de héle EU”, aldus VVD-Kamerlid Brekelmans.

Maar coalitiepartners D66 en CU zijn tegen met EU-geld gesubsidieerde hekken of muren. „Premier Rutte gaat met heel veel meel in de mond naar Brussel”, vindt PVV’er Markuszower. Hij stelt dat de VVD niets doet om de asielinstroom in Nederland te beteugelen. „We zitten nu in een totale asielcrisis, en er gebeurt helemaal niks”, zegt ook Kamerlid Van Haga.

VVD’er Brekelmans verwacht geen doorbraak op de aanstaande EU-top over migratie. „De meningsverschillen binnen de EU zijn hier heel groot over”, zegt het Kamerlid. „Dat er nu op het hoogste niveau over wordt gesproken, is grote winst. Als er uit deze top concrete afspraken komen voor de komende maanden – met een vooruitblik over welke maatregelen later besproken zullen worden – dan denk ik echt dat dat grote winst is ten opzichte van een paar maanden geleden.”