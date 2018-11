Wilders vraagt Grapperhaus vergeefs om steun

De PVV-leider vroeg de bewindsman afstand te nemen van een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens. Die beoordeelde onlangs het vonnis van een Oostenrijkse rechtbank voor een vrouw die de profeet Mohammed een pedofiel genoemd had als rechtmatig. De vrouw kreeg van de Oostenrijkse rechters een boete van 480 euro.

„Mohammed trouwde met Aïsha toen zij 6 was”, hield Wilders de minister voor. „Het huwelijk werd geconsumeerd toen zij 9 was. Mohammed had seks met een 9-jarige meisje. Wie dat doet, is een pedofiel. Niemand mag veroordeeld worden voor het spreken van de waarheid over de islam”, zei Wilders tijdens het vragenuur.

Maar Grapperhaus hield zich op de vlakte, zei dat hij als minister niet mocht treden in uitspraken van de rechterlijke macht. De uitspraak van het Europees Hof is er een ’die ik volledig respecteer’, zei hij. Evenmin liet de CDA-bewindsman zich uit over de eis van de Koepel van Turkse moskeeën aan Twitter om het account van Wilders uit de lucht te halen. Aanleiding was een tweet van Wilders met een tekening van de profeet Mohammed met de tekst: „Mohammed is het voorbeeld voor meer dan 1 miljard moslims. Mohammed was een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige.”

Grapperhaus zei dat hij ’pal staat voor de vrijheid van meningsuiting’. „Iedereen weet dat ik ook pal sta voor de veiligheid van leden van de Kamer.”

Een ’flutantwoord’, vond Wilders. „De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb.” Volgens Grapperhaus staat het in onze ’uitstekende rechtsstaat’ iedereen vrij naar de rechter te stappen als hem onrecht is aangedaan.