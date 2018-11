Haagse politie doet Zwarte Piet in de ban

Naar nu blijkt heeft de nationale politie recent het besluit genomen om na 2020 bij interne Sinterklaasvieringen traditionele pieten te weren. Den Haag neemt hier nu een voorschot op. „Vorig jaar is binnen de politie-eenheid Den Haag aan de organisatoren van de interne sinterklaasfeesten gevraagd om rekening te houden met gevoeligheden die eventueel leven binnen het politieteam, waarin het feest wordt georganiseerd”, aldus een woordvoerder. „De oproep destijds was deze gevoeligheden onderling op teamniveau bespreekbaar te maken en – waar nodig – de vorm en uitvoering van het feest daarop aan te passen.”

Tegenover het nieuwsplatform Rijswijk TV laat een medewerker van de politie weten dat de kindervriend ook niet meer in een politiewagen mag worden vervoerd als dit deel uitmaakt van een intocht in de Haagse regio. „Dit is per direct verboden, ook als agenten dit in hun vrije tijd doen”, zegt de agent.

Hoe Zwarte Piet er tijdens de Sinterklaasviering bij de Haagse politie voortaan uit gaat zien, is nog niet duidelijk.