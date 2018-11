Politie-piet verbannen in heel Nederland

De nationale politie heeft besloten dat er ‘geen ruimte meer is’ voor de traditionele zwarte politiepiet met ‘stereotype kenmerken’, zoals een zwarte kroespruik, rode lippen, oorringen en egaal zwart geschminkt gezicht.

Reden voor de aanscherping is onder meer de langslepende maatschappelijke discussie over het kinderfeest. Ook waren er signalen dat sommige agenten aanstoot namen aan Zwarte Piet, stelt een woordvoerder.

Hoeveel collega-agenten zich beklaagden, is onduidelijk. Maar de klachten worden serieus genomen. ,,Wij hebben oog en oor voor de collega’s die Zwarte Piet-vieringen als pijnlijk ervaren. Daarbij staat voorop dat wij een politie voor en van iedereen zijn”, stelt een woordvoerder.

Binnen politie-eenheden werd daarom al langer gezocht naar een Sinterklaasviering waarbij ‘iedere collega zich prettig kan voelen’, stelt de woordvoerder. De korpsleiding en politiechefs deden vorig jaar een oproep om met elkaar in gesprek te gaan.

2020

De nieuwe pietrichtlijn is niet een ‘uitkomst van die gesprekken’, maar een logisch gevolg, stelt een woordvoerder. Per 2020 moet het uiterlijk van alle politiepieten bij interne Sinterklaasvieringen zijn veranderd. De eenheid Den Haag gaat dit jaar al overstag.

In Amsterdamse politiebureaus is Zwarte Piet al langer persona non grata. „Vanuit het thema ’in- en uitsluiting’ adviseer ik dringend aan de sectorhoofden, teamchefs en medewerkers om de onderdelen die als discriminerend worden ervaren, weg te laten uit de sinterklaasviering”, schreef de Amsterdamse politiechef Aalbersberg in 2015 aan collega’s.

Diversiteit staat de afgelopen jaren nadrukkelijk op de agenda van de korpsleiding. De nationale politie probeert meer allochtone agenten te werven. En zoekt actief verbinding met minderheidsgroepen. Bijvoorbeeld door aan te schuiven bij een iftar. Een maaltijd die moslims nuttigen tijdens de vastenmaand ramadan.

’Doorslaan’

,,We zijn aan het doorslaan”, vindt oud-politiebaas Rob Hessing die de nieuwe pietregels ‘flauwekul’ vindt. Te veel aandacht voor diversiteit kan binnen een korps juist leiden tot scherpere polarisatie dan dat het politiecollega’s of groepen dichter bij elkaar brengt, waarschuwt hij.