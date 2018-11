Mannen zetten graafactie verdwenen Dost door

Willeke Dost, een meisje uit Koekange dat in 1992 op vijftienjarige leeftijd spoorloos verdween.

GRONINGEN - Twee mannen uit Drenthe zetten hun plannen voor een graafactie naar de in 1992 verdwenen vijftienjarige Willeke Dost vrijdag door. De twee, Jan Huzen en Ab Bruintjes, hadden dinsdag een gesprek met de politie over hun verzoek om een plek op 150 meter afstand van de boerderij in Koekange te onderzoeken waar de pleegouders van het meisje toen woonden. Het gesprek leverde niks op, zei Huzen na afloop. „We gaan nu zelf graven.”