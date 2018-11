Recept van de dag: Italiaanse balletjes

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Gehaktballetjes uit de oven: gemakkelijk en heerlijk. Op een of andere vreemde manier is men dat trouwens Italiaanse gehaktballetjes gaan noemen. En dan wordt er voor de zekerheid een dikke tomatensaus over gedaan en pruttelen maar. Maar het mag veel subtieler. Ja, je moet voor dit gerecht echt het brood in de melk weken. Er moet veel vocht in het vlees komen, want ze gaan de oven in en niet in een saus, dus ze verliezen ook wat vochtigheid.