Amsterdamse familie opgepakt om witwassen

Tegelijk zijn dinsdag ook doorzoekingen gedaan in twee woningen, een kluisje en een bedrijfsruimte in de hoofdstad. Daarbij werd een vuurwapen gevonden in een woning. Het OM heeft vooruitlopend op een ontnemingsvordering meteen beslag gelegd op een woning, drie auto’s, een motor en een scooter van verdachten.

De vader werd in 2013 al eens aangehouden nadat er in zijn huis ongeveer een half miljoen euro aan contant geld was gevonden. Hij deed daar destijds afstand van en kwam er van af met een geldboete. Afgelopen zomer is de zoon opgepakt toen hij ook weer met een half miljoen cash rondreed in een auto. Het OM denkt dat hij opdrachten kreeg van zijn vader.

Vader en zoon worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Voor de vrouwen is dat nog niet duidelijk.