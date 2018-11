Drie arrestaties na kraak monumentaal pand Den Haag

Het pand aan de Surinamestraat is eigendom van de Egyptische staat. De woning staat al jaren leeg en werd afgelopen zaterdag gekraakt door een groep jonge woningzoekenden.

Buurtbewoner Frederik Storm zag de ME met ’volle bepakking’ het pand betreden. „Om eerlijk te zijn heb ik helemaal niets van de kraak gemerkt.” Woordvoerder Pim legt namens de krakers de beweegredenen uit voor de actie. „Om twee redenen: het monumentale pand is aan verval onderhevig en deze mensen hadden een woning nodig.” Omwonenden uit de straat hebben overwegend sympathie voor de kraakactie.„Het Verdrag van Wenen is prima, maar dat betekent niet Egypte kan doen en laten wat ze willen. Diplomaten hebben een voorbeeldfunctie en horen hun panden te onderhouden. Ik hoop dat de rekening van de inval naar Egypte gaat”, zegt een bewoner.

Robert van Moorsel van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark keurt de actie van de krakers niet goed, maar is ’niet verwonderd’ over kraak. „Het pand staat al erg lang leeg. Op deze manier wordt er wel aandacht gevraagd voor het probleem. Wat overblijft is de onwillekeurige gedachte: wat nu als de overheden met eenzelfde snelheid hadden geacteerd ten aanzien van het jarenlange verval van dit monument, zoals nu de ME ten opzichte van de krakers.”

Politie is massaal ter plaatse.

Volgens Pim is de ontruiming illegaal. „Er was geen sprake van een heterdaadsituatie, maar wel van huisvrede en dat kunnen we bewijzen door onze Twitter-tijdlijn die sinds zaterdag is bijgehouden met foto’s.” Hij vindt het zinloos dat een mooi pand leegstaat terwijl er zoveel woningzoekenden zijn. „Er zijn studenten die terug moeten naar het buitenland omdat ze geen kamer kunnen vinden. Dit pand valt ondertussen van ellende uit elkaar, terwijl dit Haags cultureel erfgoed is”, besluit hij.