Toeriste overleeft val van 60 meter in Duitse bergen

De 42-jarige vrouw was met haar hond aan het wandelen toen ze de weg kwijtraakte. Ze stortte naar beneden toen ze dinsdagmiddag probeerde af te dalen van een berg in de regio Oberallgäu in Beieren.

Ze kon zich aan de boom vastklampen en om hulp schreeuwen totdat ze werd gehoord door herders. Die waarschuwden de politie en de reddingsdienst in de bergen.

Ze werd per helikopter van de berg gehaald met slechts lichte verwondingen. Ze kon dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Haar hond is nog niet teruggevonden.