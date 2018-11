’Ik had geen flauw benul wat we deden’

Cees van Gijzen (82) Ⓒ Telegraaf

OUWERKERK - „Vijfenzestig jaar geleden had ik eigenlijk geen benul wat we nou eigenlijk aan het doen waren: het was gewoon werk. Dat ik hier nu een kop koffie in drink: dat vind ik wel heel bijzonder”, zegt Cees van Gijzen (82) uit Maassluis over de bijdrage die hij leverde aan het sluiten van dijkgaten bij Ouwerkerk, enkele maanden na de watersnoodramp in 1953.