Politie en OM: veel aanhoudingen na kraken versleutelde chatdienst

Minstens honderd verdachten kwamen in beeld na het kraken van de chatdienst Ironchat. Nog niet alle verdachten zijn aangehouden.

Live meekijken

De politie kon live meekijken met de berichten die door criminelen naar elkaar werden gestuurd. „Criminelen waanden zich veilig, maar wij keken live mee”, aldus een woordvoerder. Toen criminelen naar aanleiding van arrestaties argwaan kregen en vermoedens van een lek onder de criminelen kregen, ontstond volgens de politie de kans op vergeldingen. „Dit hebben we in de kiem gesmoord”, aldus een woordvoerder. „We hebben fors geweld kunnen voorkomen.”

Drie mensen zijn opgepakt voor het voorbereiden van zo'n vergeldingsactie. Het gaat om een 31-jarige man uit Almelo en twee Enschedeërs van 23 en 33. ,,We kregen berichten dat de afrekening zo ver in voorbereiding was dat het niet meer verantwoord was. We wilden de criminelen laten weten dat ze niet elkaar verlinken, maar dat de politie over hun schouders heeft meegekeken.''

Elst

De aanbieder van de zogeheten cryptofoons, een ondernemer in het Gelderse Elst, is opgepakt. De man uit Lingewaard (46) zit voorlopig vast, evenals zijn compagnon (52) uit Boxtel. De server en de website van de aanbieder zijn offline gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de chats betrekking op tientallen zaken en ,,waarschijnlijk meer dan honderd''.

Politie en Openbaar Ministerie willen niet zeggen hoelang de telefoons openstonden voor de politie. ,,We verwachten nog doorbraken in lopende onderzoeken en het opstarten van nieuwe strafzaken’’, aldus het OM. ,,We hebben een unieke inkijk in de criminele wereld gehad. Volgens ons is dit in Europa nog nooit gebeurd.’’

Ironchat nu waardeloos

De politie moest het geheim van het meelezen verklappen toen de criminelen uit het netwerk elkaar gingen verdenken van lekken naar de politie. De politie heeft ditmaal weten in te breken in de applicatie Ironchat. Dat programma is nu waardeloos geworden. Hoe de applicatie precies is ontsleuteld wordt alleen in politiekringen uitgelegd, zodat een volgend versleutelingskanaal misschien ook gekraakt kan worden.

Ironchat was het enige programma dat gebruikt kon worden op zogeheten cryptofoons. De gebruikers konden niet bellen en niet internetten met de toestellen. Zo'n telefoon kostte ongeveer 1500 euro voor een half jaar. Op het toestel zat een speciale paniekknop, waarmee alle gegevens in één keer konden worden gewist, zegt de politie.