Dodelijke vloed ontwricht Duitsland: ’We huilden slechts’

Een jonge vrouw staat naast een stapels auto’s in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Het dodental is nog verder opgelopen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

KEULEN - De ongekende overstromingen in Duitsland hebben aan zeker honderd burgers het leven gekost, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. In deelstaat Rijnland-Palts stierven zestig mensen in het water, in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (NRW) minstens 43 personen. Meer dan duizend personen zijn nog vermist. Verslag van een nationaal trauma.