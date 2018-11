Advocaat Richard Korver: ‘Gang van zaken rond Martin C. doorn in het oog’

Slachtofferadvocaat Korver is voorzitter van stichting LANGZS, een netwerk van advocaten dat zich inzet voor slachtoffers van gewelds- en zedenzaken. ,, Het Openbaar Ministerie heeft slechts vijf dagen voordat Martin C. verlof kreeg de nabestaanden en slachtoffers hierover ingelicht. In die vijf dagen zat ook nog een weekend’’, zegt hij. Die korte tijd maakt dat er juridisch niets meer tegen het begeleid verlof kon worden ondernomen.

’Martin C. op de hoogte van persoonlijke gegevens’

Korver stelt ook dat Martin C. op de hoogte is gebracht van persoonlijke gegevens van slachtoffers en nabestaanden. ,,Aan Martin C. zou zijn medegedeeld waar nabestaanden en slachtoffers wonen, althans hun woonplaats, zonder dat eerst aan die nabestaanden en slachtoffers zelf is gevraagd of deze gegevens gedeeld mochten worden met de dader.’’

LANGZS dringt aan op betere informatievoorziening aan slachtoffers en vraagt de minister maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van slachtoffers en nabestaanden. ,,Het feit dat bepaalde gegevens van slachtoffers bekend zijn bij de dader, zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door het slachtoffer, is onbegrijpelijk en in de ogen van LANGZS mogelijk onrechtmatig.’’