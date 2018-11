Kamer: scholier mag religieuze handeling weigeren

De SGP, die bijval kreeg van regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie en van PVV, 50PLUS en Forum voor Democratie, maakt zich zorgen over berichten dat kinderen op excursie in een moskee „moeten knielen voor Allah.” Volgens de partij melden zich steeds vaker ouders die klagen dat hun kind zo’n uitstapje van school niet mag weigeren. Eenmaal in de moskee zouden ze opdracht krijgen islamitische rituelen uit te voeren.

Ouders kunnen een openbare school al wel vragen om een vrijstelling voor hun kind, maar die is niet verplicht zo’n verzoek in te willigen.

De PVV wil dat scholen helemaal niet meer op bezoek gaan bij moskeeën, maar daarvoor was in de Kamer niet genoeg steun.