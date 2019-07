Pasgetrouwd stel slaat meteen over de kop

De auto sloeg om onbekende redenen over de kop, maar het stel kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Ⓒ Sander van Gils

DEN BOSCH - Ze hadden elkaar nog maar net het ja-woord gegeven toen het noodlot toesloeg. Een pasgetrouwd stel vloog maandagmorgen met hun ’just married’ wagen op de Treurenburg in Den Bosch over de kop. Maar er is troost: ze hebben elkaar nog.