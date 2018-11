Overleg met kinderopvang over Stint

„We gaan kijken of en welke hulp we kunnen bieden”, zei minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdagavond tijdens een debat over de Stint. Ook het ministerie van Sociale Zaken sluit zich aan bij het overleg. De branche stelt dat er financiële en veiligheidsproblemen zijn rond het vervoer van kinderen.

Wanneer en of de Stint terug mag op de weg is niet duidelijk. De minister wacht een onderzoek van TNO af. De Kamer wil dat de resultaten zo snel mogelijk hebben. „Om het te versnellen organiseert TNO volgende week een bijeenkomst met hoogleraren en andere experts”, zegt de bewindsvrouw.

De hele Kamer vindt het terecht dat de bewindsvrouw heeft besloten om de elektrische bolderkar te schorsen na het dramatische ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Maar oppositiepartijen PVV, SP en GroenLinks blijven desondanks zeer kritisch over de informatie die de Kamer heeft gekregen over dit besluit. Het was in hun ogen onvoldoende en onvolledig.

Lingo

De bewindsvrouw trok vorige week het boetekleed aan en de Kamer eiste meer informatie in de vorm van een tijdlijn over een aangifte van een ander Stint-incident dat achteraf gezien niet helemaal bleek te kloppen. Dinsdagavond bleek dat de drie partijen nog steeds ontevreden zijn. „De nieuwe tijdlijn lijkt opnieuw niet volledig”, foeterde PVV-Kamerlid Van Aalst. „Waarom speelt de minister woordspelletjes. Het is hier potverdorie geen Lingo.”

SP-Kamerlid Laçin stelt dat er nog steeds ’cruciale informatie’ ontbreekt. „Heeft ze haar ministerie wel onder controle”, vraagt de socialist zich af. GL-Kamerlid Kröger concludeert dat de Kamer nog steeds niet goed is geïnformeerd.

VVD-Kamerlid Dijkstra begrijpt de commotie niet: „Het gaat er voor mij om of de minister terecht heeft ingegrepen. Daar is iedereen het over eens.”