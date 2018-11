Elke keer als Emile Ratelband in de krant staat, sterft een lief konijntje. Dat noemen wij karma. Het is de prijs die we betalen wanneer een persoon door de mazen van het net der maatschappelijke betamelijkheid glibbert. Een tijd lang stierven er geen lieve konijntjes en dat was fijn, maar de laatste dagen is het weer raak.