Advocaat Asia Bibi eist bescherming Nederland

Haar advocaat Ul-Malook werd zo zwaar bedreigd dat hij deze week naar Nederland vluchtte. Zijn gezin zit nog zwaar beveiligd in Lahore. „Nederland noemt zich kampioen mensenrechten. Als dat land mij niet kan beschermen, ga ik liever terug naar Pakistan om me te laten vermoorden door de religieuze fanaten.”

De raadsman krijgt momenteel steun van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen, maar die zegt het verblijf en de beveiliging van Ul-Malook niet veel langer te kunnen betalen. ChristenUnie en SGP hebben minister Blok (Buitenlandse Zaken) het verzoek doorgegeven om hier bescherming te krijgen. CU-Kamerlid Voordewind wijst op programma’s uit het Mensenrechtenfonds die mensenrechtenverdedigers in Nederland de mogelijkheid geven ’op adem’ te komen.

Een woordvoerder van Blok laat weten dat de minister graag bereid is hiernaar te kijken. Hij wijst er wel op dat dit soort programma’s van tijdelijke aard zijn en niet voorzien in beveiliging.

Ul-Malook is hier op een Schengen-visum, verleend in Italië. Dat geeft hem in principe drie maanden de tijd om in Schengen-gebied te verblijven. Hij kan gewoon een asielverzoek doen als vluchteling. Ul-Malook zegt echter liever af te wachten totdat Nederland hem uitnodigt.

Een woordvoed