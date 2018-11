Tot op het bot gehaat

Famke Louise Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Fans van de Spice Girls kunnen hun geluk niet op nu de meidengroep grotendeels weer bij elkaar komt. De zangeressen veroverden de wereld in de jaren 90 met een flinke dosis girlpower, positiviteit die anno 2018 geen overbodige luxe meer is. Artiesten als Famke Louise zijn vaak mikpunt van pure haat, die zich via social media uit in de grofste beledigingen en zelfs doodsbedreigingen.