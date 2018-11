Knetterende ruzie brug-ambtenaren

Het IJ ligt nu nog open, maar als dat aan Amsterdam ligt gaat daar verandering in komen. Rijkswaterstaat wil liever een tunnel, omdat de bruggen nautisch onveilig blijken. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - De discussie met Rijkswaterstaat over de door Amsterdam gewenste Brug over het IJ is geëscaleerd. Hoewel naar de buitenwereld wordt gedaan alsof er ’constructieve gesprekken’ worden gevoerd, blijkt achter de schermen juist knetterende ruzie te zijn ontstaan.