Kamasutrabeurs trekt weer

Nieuwe gadgets op seksgebied kunnen weer worden bekeken op de Kamasutrabeurs, die terug is van weggeweest. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Utrecht - De Kamasutrabeurs is terug van weggeweest. In 2017 viel het doek voor de erotische beurs in Utrecht. Het aanbod was te weinig vernieuwend en het publiek leek online voldoende aan zijn trekken te komen. Het bleek een misvatting. „We kregen honderden verzoeken om weer een beurs te organiseren.”