Ruim 600 miljoen euro uitgekeerd na schadeclaims Groningen

Het IMG startte op 19 maart 2018. Tot oudjaarsdag 2021 kwamen er in totaal 242.000 schademeldingen voor de genoemde drie schadesoorten binnen. Er werden 208.000 meldingen afgehandeld, waarvan 108.000 voor fysieke schade (zoals scheuren in muren) en 100.000 voor waardedaling. De regeling voor immateriële schade is eind vorig jaar gefaseerd opgestart en kent daarom nog relatief kleinere aantallen meldingen.

Vaste vergoeding

Eind vorig jaar stonden er nog ruim 32.000 schademeldingen open, maar dat is inmiddels teruggelopen naar minder dan 25.000. Dat komt door het invoeren van de vaste vergoeding. Wie daarvoor kiest en er ook voor in aanmerking komt, heeft gemiddeld binnen drie weken een besluit gekregen. Voor de afhandeling van de schade werd in 2021 voor 259 miljoen euro aan kosten gemaakt. Het grootste deel van die kosten, 230 miljoen euro, is voor de afhandeling van fysieke schade.

Het IMG verzorgt nu vier jaar de afhandeling van de mijnbouwschade door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Er is in die tijd meer fysieke schade vergoed (772 miljoen euro) dan de NAM in de periode 2012 tot 2018 deed (404 miljoen euro). Gemiddeld vergoedt het IMG 8825 euro per schademelding, de NAM vergoedde 6220 euro per schademelding.