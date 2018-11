’Maker Stint trekt aanvraag faillissement in’

Dat laat hij dinsdagavond weten aan RTV Utrecht. Vandaag zou de rechtbank zich uitspreken over het faillissement van het bedrijf, maar ondertussen is er weer een sprankje hoop. Er loopt een hoger beroep of de kar de weg weer op mag, en de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

Een hoger beroep is in deze kwestie echter weinig succesvol: het betreft een voorlopige voorzieningsprocedure, in dit kader staat geen hoger beroep open.

’Het hoeft nog niet over te zijn’

„Het hoeft nog niet over te zijn. Er is geen geldschieter, maar wel veel aanbiedingen.” Als de situatie zo blijft zoals hij is, sluit Renzen een nieuwe faillissementsaanvraag niet uit.