Ergernis over proefballon Dijkhoff

Dijkhoff zei maandag in Nieuwsuur dat er kerncentrales moeten worden gebouwd om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt er onderhandeld over een klimaatakkoord om dit doel te bereiken, kernenergie maakt daar nu nog geen onderdeel van uit.

Tijdens een debat dinsdagavond was het niet Dijkhoff, maar VVD-Kamerlid Yesilgöz die een golf van kritische vragen kreeg te verwerken. Meerdere partijen vroegen zich af waarom de liberalen nu opeens een groot punt maken van kernenergie, terwijl er al maandenlang onderhandelingen bezig zijn over een klimaatakkoord.

Borrel

PvdA-Kamerlid Moorlag haalde fel uit: „We hebben hier vorige week gesproken over de tussenstand van het klimaatakkoord. Mevrouw Yesilgöz had toen alle ruimte om te zeggen: goh, er zit een witte vlek in dat plan; ik mis kernenergie erin.” De sociaaldemocraat begrijpt de liberalen niet: „Hoe kan het dan dat haar fractievoorzitter, die blijkbaar afgelopen weekend in Breda aan de borreltafel iets heeft opgevangen, nu opeens is getroffen door een bliksemschicht van wijsheid en mevrouw Yesilgöz en blijkbaar ook de minister op pad stuurt om kernenergie te gaan ontwikkelen in Nederland?”

In het debat werd ook een parallel gelegd met een eerder plannetje van Dijkhoff om criminaliteit in achterstandswijken harder te bestraffen. Ook hier bleef na een debat niets van over.

Yesilgöz verdedigde het pleidooi voor kernenergie. Er is volgens haar ’niets nieuws’ aan het standpunt van de partij. „Er rust nu een taboe op het onderwerp en dat vind ik ontzettend jammer”, zei ze. „We zijn altijd voor een brede mix van energie geweest.”

Coalitie

Het riep bij de andere coalitiepartijen geen warme gevoelens op. ChristenUnie en D66 zijn fel tegen nieuwe kerncentrales. Ook het CDA, voorstander van kernenergie op de lange termijn, stelde zeer kritische vragen aan Yesilgöz. „Als dit altijd de inzet is geweest voor het klimaatakkoord, waarom heeft u dit niet eerder meegegeven”, vroeg Kamerlid Mulder zich af. „Als dit plan moet tellen voor 2030. Wat heeft de VVD voor extra kosten over?”

Kamerlid Yesilgöz wimpelde de vraag af door te verwijzen naar een debat over kernenergie dat nog moet worden gepland.