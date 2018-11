Een patrouilleboot van de kustwacht nam de vluchtelingen op, die naar verwachting in de nacht van dinsdag op woensdag in Malta zullen aankomen. Over de toestand van de vluchtelingen was niets bekend.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik