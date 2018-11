Trump stemde per post: recordaantal Amerikanen met hem

Rond de 38,9 miljoen mensen hebben vervroegd gestemd. Dat is aanmerkelijk meer dan vier jaar geleden, toen stemden nog 20,5 miljoen mensen vervroegd. Het onderzoeksbureau Electproject denkt dat de opkomst rond de 45% zal liggen, dat is aanzienlijk meer dan de 36% van vier jaar geleden.

President Trump heeft ook al via de post vervroegd gestemd, in New York de staat waar hij officieel nog als kiezer geregistreerd is. Ook Melania Trump stemde per post. Zei riep via Twitter op vooral ’rood’ te stemmen, de kleur van de Republikeinen.

Profijt van vervroegd stemmen

Het is nog maar de vraag welke partij gaat profiteren van al die vervroegde stemmen. Het is nog onduidelijk of het hier gaat om mensen die anders niet gestemd hadden, of juist mensen die anders nog persoonlijk waren komen stemmen. Ook is het nog onduidelijk van welke partij de stemmen komen.

Op sommige plekken worden problemen met het stemmen gemeld. Maar die problemen zorgen niet voor ’significante invloed op het stemproces’. In Georgia zorgen technische problemen met stemmachines voor lange rijen.

Campagne op Twitter

Hoewel campagne voeren op verkiezingsdag eigenlijk niet meer gebeurt, gaat de campagne op Twitter gewoon verder. President Trump, die verkiezingsdag in het Witte Huis doorbrengt na 11 campagnespeeches in acht dagen, tweet steunbetuigingen naar Republikeinse kandidaten.

Aan Democratische kant roept voormalig president Obama op om te gaan stemmen „om de koers van het land op positieve manier te veranderen.” Ook voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton roept op te stemmen: „De afgelopen twee jaar hebben we gezien hoe deze regering onze democratie aanvalt en ondermijnt. Vandaag zeggen we: genoeg.”