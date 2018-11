Onthutsend beeld van agressie in azc’s

Ⓒ Hollandse Hoogte / John Peters

Waarom lopen gemeenten in het hele land te hoop tegen de Noord-Afrikaanse asielzoekers die overlast veroorzaken in asielzoekerscentra? Burgemeester Heijmans van Weert, die in 2016 al de trom roerde over notoire lastpakken, geeft daar duidelijkheid over. Op verzoek van De Telegraaf geeft hij inzage in de dossiers van twee probleemgevallen. Die schetsen een onthutsend beeld.