Het mysterieuze ruimtegevaarte werd in oktober 2017 ontdekt met een telescoop vanaf Hawaï en kreeg de naam Oumuamua. Dat betekent ’eerste boodschapper van ver’. „We hebben nog nooit eerder zo’n asteroïde gezien”, stelt Van den Berg. Het voorwerp heeft een lengte van zo’n tweehonderd meter en is ongeveer twintig meter breed. Het heeft de vorm van een sigaar, terwijl de meeste asteroïden ronder zijn. Van den Berg: „Zoiets kan erop duiden dat het een kunstmatig ontwerp is. Ook is het nog nooit eerder gebeurd dat asteroïden uit een ander planetenstelsel ons zonnestelsel binnendringen.”

Bovendien draait het object verdacht. En als klap op de vuurpijl leek het er vandoor te gaan toen de onderzoekers het wilden bestuderen. „Zo’n versnelling bij het verlaten van het zonnestelsel kennen we alleen bij kometen”, zegt Van den Berg.

Toch plaatst de Space Expo-directeur een ontnuchterende kanttekening. „Het leuke aan het beroep van astronoom is dat theorieën heel lastig bewezen kunnen worden. Daardoor doen geleerden al snel gedurfde uitspraken. Want bewijs maar eens dat het niet zo is. We kunnen er niet even naartoe.”

"’We weten dat het heelal krioelt van de levende wezens’"

Maar hij is razend enthousiast. „We zijn al een heel tijdje op zoek naar buitenaards leven. We weten dat het heelal krioelt van de levende wezens. En mogelijk is er daardoor zelfs technologie buiten de aarde.” Van den Berg houdt de ontwikkelingen dan ook goed in de gaten.

„Want als er morgen nog zo’n voorwerp langs vliegt, kan het geen toeval meer zijn.”