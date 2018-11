Máxima hoort uitslag onderzoek

Haar was geadviseerd om rust te houden; een lange trip naar Afrika hoorde daar niet bij, zeker gezien de ongemakken die een infectie aan de darmen met zich mee kunnen brengen. Ze zou naar Tanzania vertrekken in haar hoedanigheid als speciale VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering en ontwikkeling.

In hofkringen werd de afgelopen dagen geen rekening gehouden met een chronische of ernstiger aandoening bij de koningin dan een eenvoudige darminfectie. Er werd juist op gewezen dat Máxima als speciale VN-gezant vaak afreist naar ontwikkelingslanden waar de hygiëne niet altijd goed geregeld is. De kans dat ze ziek wordt op zo’n reis zou daarmee wat groter zijn dan bij verblijf in Nederland.

Bij de koningin zijn vorige week testen afgenomen die vandaag duidelijkheid zouden moeten bieden over wat er precies aan schort.