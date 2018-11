Stilzwijgen bij geweldsdelict

Dat stelt Ger Kapsenberg, leider van het Team Grootschalige Opsporing, dat onderzoek doet naar de brute moord op de 32-jarige Dairon ’Dajo’ Alberto.

Ook bij dit laatste geweldincident op de Rechthuislaan op Katendrecht, op zondagavond 28 oktober, merkt het team dat mensen mogelijk wel weten wat de achtergronden van de dodelijke schietpartij zijn, maar dat ze hun mond niet opendoen. Ook de groep die net als Dajo door een nog onbekende schutter onder vuur werd genomen, heeft zich nog niet bij de politie gemeld. Overigens werd alleen de Katendrechter dodelijk geraakt.

„Angst is een factor die meespeelt. We horen dat mensen bang zijn voor represailles als ze met ons praten. Dat terwijl er mogelijkheden zijn om anoniem bij ons verhaal te doen. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem of bij het Team Criminele Inlichtingen”, vertelt Kapsenberg.

De politie heeft gehoord dat Katendrechters bang zijn voor een nieuwe geweldsgolf na de moord op Dajo. „We kunnen alleen het geweld stoppen als mensen ons ook aan informatie helpen. Wij hebben het idee dat mensen weten wat ten grondslag ligt aan de schietpartij op Katendrecht, maar dat ze die informatie niet met ons delen. Wij kunnen heel veel met technische hulpmiddelen om ernstige geweldsdelicten op te lossen, maar de kennis van burgers blijft essentieel. Als ze die niet met ons delen kan het onderzoek gefrustreerd worden”, zegt de rechercheur.

Vader

„Met die informatie help je niet alleen de dader van de moord op te sporen, maar zorg je er mogelijk ook voor dat de nabestaanden duidelijkheid krijgen. Het gaat om een dodelijk slachtoffer dat vader is van twee zoons. Als mensen dit zelf overkomt,dan willen ze toch ook dat de dader wordt gepakt?”

De politie is op zoek naar de schutter en naar zijn handlanger die op een zwarte scooter van het merk Piaggio Skipper vluchtten.