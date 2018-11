‘Blauwe golf’ blijft uit

De Democraten hebben nu met 218 zetels definitief de meerderheid gepakt in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen zullen gaan winnen in de Senaat.

Deze midterms worden gezien als een referendum over het functioneren van president Trump. Het verliezen van het Huis van Afgevaardigden is een tegenslag voor Trump, maar toch had de president geen slechte avond.

De door Democraten voorspelde blauwe golf werd niet de tsunami waarop Democraten hoopten. Links Amerika hoopte al vroeg op de avond de overwinning binnen te halen, maar dat ging moeizamer dan gedacht, en de overwinning is op dit moment ook nog minder ruim dan gehoopt.

Verlies was voorspeld

Trump had het verlies van het Huis van Afgevaardigden al ingecalculeerd. En zijn verlies is hoe dan ook minder groot dan die van zijn voorganger Obama bij zijn eerste midterms. Daarnaast versterken de Republikeinen hun grip op de Senaat. Trump reageerde via twitter opgetogen.

Met het verlies van één van de twee kamers zal het voor Trump moeilijker worden om wetgeving erdoor te krijgen. Voor de financiering van projecten heeft het Huis van Afgevaardigden een belangrijke rol. Trump wil nog altijd graag een muur bouwen.

Daarnaast kan Trump lastige onderzoeken verwachten. Democraten kunnen die nu dankzij hun meerderheid makkelijker starten. Een impeachmentsprocedure kan in theorie nu ook makkelijker gestart worden, maar die mogelijkheid is op dit moment vooral theoretisch.

Abrams en O’Rourke falen

Verschillende kandidaten waar Democraten op gehoopt hadden, redden het toch niet. Zo won Republikeins oud-presidentskandidaat Ted Cruz in Texas met een paar procent verschil van de Democratische posterboy Beto O’Rourke.

In Florida won de Trumpist Ron Desantis de strijd om het gouverneurschap van de progressieve kandidaat Andrew Gillum. In Georgia had Stacey Abrams de eerste zwarte vrouw moeten worden die gouverneur zou worden, maar ook zij redde het niet.