Europa lanceert satelliet van twaalf jaar oud

KOUROU - De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) weerstation MetOp-C gelanceerd. MetOp-C is het derde weerstation dat in een baan rond de aarde wordt geschoten door de ESA. Opvallend is dat het station even oud is als zijn voorgangers, MetOp-A en -B, die in 2006 en 2012 de lucht in werden geschoten.