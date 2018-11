Mysterie rond afspraak Pompeo en Noord-Korea

Officieel worden agendatechnische redenen aangevoerd, maar het uitstel komt enkele dagen nadat Noord-Korea dreigde zijn kernwapenprogramma te hervatten als de Amerikanen de „venijnige” economische sancties tegen hun land niet afbouwen.

Pompeo zou donderdag in New York een Noord-Koreaanse delegatie treffen om te spreken over een tweede top tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

De Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse ’opperste leider’ hadden in juni een historische ontmoeting waar ze spraken over het verlichten van sancties in ruil voor ’denuclearisatie’. Maar over de volgorde waarin dat moet gebeuren staat niks vast en beide kampen verwachten concrete stappen van de ander.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte wel dat de twee landen in gesprek blijven.