’Elke week 4 hoogzwangere koeien geslacht’

Dat betekent dat er gemiddeld iedere week ruim vier levensvatbare kalfjes vlak voor hun geboorte sterven in de baarmoeder van de koe, meldt RTL Nieuws op basis van bij de NVWA opgevraagde cijfers.

Tot oktober werden dit jaar 176 waarschuwingen uitgedeeld en dertien boetes. Sinds 2014 zijn ervoor in totaal 894 boetes en waarschuwingen aan veehouders opgelegd.

Doordat een koe die wordt geslacht doodbloedt, krijgt het ongeboren kalf geen zuurstof meer en stikt het dus in de baarmoeder. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zenuwstelsel van een kalf de laatste maanden van de dracht zover is ontwikkeld dat het in staat is pijn te voelen.