Vrouw die frituurvet over slapende echtgenoot goot voor rechter

Nadat ze haar man had overgoten met frituurvet, verdween de verdachte vijf dagen van de radar. In eerste instantie zweeg de vrouw over het voorval, maar later sprak ze van een ongelukje. Uit getapte telefoongesprekken zou blijken dat de verdachte de aanval plande.

Tijdens een eerdere behandeling van de zaak, zei het slachtoffer dat hij zijn vrouw heeft vergeven. Hij wenste bovendien dat ze werd vrijgelaten.