Persoon uit auto geslingerd na ’behoorlijke klap’

Volgens een woordvoerder ging het om een ’behoorlijke klap’, waarbij zeker twee auto’s betrokken waren. Op foto’s is te zien hoe één van de voertuigen volledig in de kreukels ligt.

Volgens de politie zijn er geen dodelijke slachtoffers. Wel is een traumahelikopter opgeroepen. Ondertussen is de weg afgesloten en zijn motoragenten opgeroepen om het verkeer te regelen.

De politie plaatste witte schermen bij de behandeling van één van de gewonden ten behoeve van de privacy.

Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. „Daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen”, aldus de politiewoordvoerder.