Treinstations Barcelona en Madrid ontruimd

Een verdachte koffer op het station in Barcelona was de aanleiding. Vermoed werd dat er een explosief in zat, maar de Catalaanse politie constateerde uiteindelijk dat er ,,geen enkel gevaar'' van uitging. Ook in Madrid was sprake van vals alarm. Volgens Spaanse media hing de ontruiming daar samen met het onderzoek in Barcelona.

Station Atocha in Madrid werd in 2004 zwaar getroffen tijdens een reeks bomaanslagen door islamitische extremisten.