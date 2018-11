Dave Roelvink krijgt taakstraf, halfjaar zonder rijbewijs

Daar dacht de politierechter in Amsterdam vandaag heel anders over. Hij veroordeelde Roelvink tot een boete van in totaal 1750 euro, een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een half jaar en veertig uur taakstraf voor gevaarlijk weggedrag, te hard rijden en rijden onder invloed. Dave Roelvink bleek twee keer zoveel gedronken te hebben als is toegestaan.

Een motoragent zag de 24-jarige dj ’s avonds over de ring weg A10 scheuren. Hij hing dicht op zijn voorgangers, maande ze met lichtsignalen om opzij te gaan, en slingerde van links naar rechts over zijn rijbaan. Volgens de motoragent reed Roelvink 180 kilometer per uur, waar 100 was toegestaan.

Midden in de Coentunnel stopte hij abrupt, schreeuwde iets onverstaanbaars naar de motoragent, en reed weer verder. Dat herhaalde zich verderop nog een keer. Roelvink stopte zijn Mercedes op de vluchtstrook. De motoragent moest volgens de officier van justitie ,,vol in de ankers” om er niet bovenop te knallen. Een eind verderop, op het Surinameplein kon hij uiteindelijk door de politie worden ingerekend.

’Écht geen 180 km per uur’

In de beleving van Dave Roelvink is het allemaal heel anders gegaan. Hij wilde niet zeggen dat de motoragent liegt, maar trok wel alles wat die heeft verklaard in twijfel.

Dat hij 180 reed kan hij zich niet voorstellen. ,,Ik zal heus de 130 of 135 wel hebben aangetikt, maar 180?” En hij is niet gestopt in de Coentunnel, maar ging langzamer rijden omdat hij de motoragent wilde vragen of hij hem soms moest hebben. Dat hij agressief gedrag vertoonde tegen de agenten die hem aanhielden, kan ook niet waar zijn, zei Roelvink. ,,Ik werd meteen tegen de grond gewerkt.”

Rechter: agenten niet dronken, u wel

,,Misschien klopt úw beleving niet helemaal. De agenten hadden niet gedronken. U wel”, zei de politierechter droogjes. Het is ,,ongelooflijk stom” geweest, gaf Roelvink toe. Dat vond de politierechter ook. Temeer daar het de tweede keer binnen vijf jaar is dat hij met drank op werd betrapt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verklaarde daarom zijn rijbewijs ongeldig. Dave Roelvink zal opnieuw moeten afrijden en theorie-examen moeten doen.

Het meest ziet hij op tegen de taakstraf die de rechter hem oplegde. Veertig uur platsoenen schoffelen of iets anders doen waar de media met de neus bovenop zullen staan, dat raakt hem het meest, constateerde ook de politierechter. Dat is ook precies de reden waarom hij die taakstraf kreeg. Met zijn inkomen raakt een boete hem nauwelijks.

’Nooit meer’

Ondertussen liet Roelvink niet na om zijn spijt te betuigen. Hij heeft ondertussen op eigen initiatief een tweedaagse cursus gevolgd, waarbij hij onder meer in een simulator kon ervaren wat het effect is als je met drank op rijdt. En hij voerde gesprekken met de ouders van een jongen die door een dronken spookrijder werd doodgereden.

,,Dit gaat mij niet nog eens gebeuren”, bezwoer hij voor alle camera’s die na afloop van de zaak op hem werden gericht. ,,Dat beloof ik.”

