Boeing geeft uitleg over sensor na crash 737 Lion Air

Een wrakstuk van Boeing 737 wordt uit het water gehaald. Ⓒ ANP

ZHUHAI - Vliegtuigbouwer Boeing heeft luchtvaartmaatschappijen in een memo uitgelegd hoe piloten een situatie het hoofd kunnen bieden waarin bepaalde sensoren in een vliegtuig verkeerde gegevens afleveren. Aanleiding is de crash van een Boeing 737 Max van het Indonesische Lion Air. Geen van de 189 inzittenden werd levend teruggevonden nadat het toestel vorige week in de Javazee was gestort.