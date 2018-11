Nog twee jaar haat en nijd in VS

Nancy Pelosi is inmiddels gefeliciteerd door Donald Trump: de Democraten hebben (wel) het Huis gewonnen. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Een verdeeld land dat verdeeld kiest en waarbij verdere radicalisering op de loer ligt. Dat is de conclusie die getrokken kan worden nu de rook van het peperdure verkiezingsspektakel weer is opgetrokken. Al beloofden president Trump en de Democratische aanvoerster Nancy Pelosi samenwerking, maar dit is een standaardbelofte die bij het eerste conflict in de prullenbak verdwijnt.