Horecapand beschoten in Apeldoorn

1 / 2 1 / 2 Kogelgaten in de ruiten van de horecazaak. Ⓒ Pim Velthuizen

APELDOORN - UPDATE 11.29 UUR In Apeldoorn is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op horecapand City Club. In het gebouw was op het moment van de beschieting niemand aanwezig. Er is dan ook niemand gewond geraakt, aldus de politie.