Geen zorg voor flatspringer Azzedine A.: ’Hij zakt zo door zijn botten’

A. en medeverdachte Anel B., beiden 27 jaar, werden begin dit jaar gearresteerd nadat ze de flat van de 25-jarige Soufiane Zouagh waren ingevlucht . Daarbij zouden ze van het balkon op drie hoog zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond. De verdediging stelt dat ze eraf zijn gevallen door het geweld dat door het arrestatieteam is gebruikt.

Na de arrestatie vond de politie het lijk van Zouagh met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen bij de dood te zijn betrokken. Het 25-jarige slachtoffer was overigens zelf ook verdachte in verschillende strafzaken.

A. raakte ernstig gewond bij de val begin dit jaar. Hij zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen, ook zou er een stuk bot uit zijn been steken.

’Hij zakt zo door zijn botten’

Kuijpers is furieus over het gebrek aan medische hulp voor zijn cliënt, A. Die kan na elf maanden nog altijd niet op zijn benen staan. "Uit één van zijn benen steekt een bot, dat voel ik zelfs zonder specialist te zijn. Al het vet is weg, hij zakt zo door zijn botten heen als hij daarop gaat staan. Maar nog altijd is hij niet bekeken door een specialist. Het is echt bij de beesten af."

Volgens Kuijpers wordt nog altijd nagelaten transport met een rolstoel voor A. te regelen, waarmee hij vanaf de gevangenis naar het ziekenhuis kan worden vervoerd. Dat terwijl de rechtbank eerder al toezei dat beide verdachten gezien moesten worden door een specialist. De officier van justitie beweerde dat het OM 'meer dan voldoende heeft gedaan om deze verdachte in het ziekenhuis te krijgen'. Zij wenste zich niet verder te verdedigen. A. was niet aanwezig bij de zitting, vanwege het ontbreken van een geschikte rolstoel in de rechtbank volgens zijn advocaat.

De gemoederen liepen even hoog op, op de publieke tribune tijdens de pro-formazitting, die goed gevuld was. Dat gebeurde toen de rechtbank sprak over de beveiliging die A. zou moeten krijgen tijdens zijn ziekenhuisbezoek.

Pijntjes

Anel B. is inmiddels wel gezien door een medisch specialist en heeft alleen nog wat kleine pijntjes. Zijn advocaat Menno Buntsma legde vooral de nadruk op een gebrek aan bewijsmateriaal. "Ik las dat één van de leden van het arrestatieteam handschoenen aan had, die hij al zes jaar droeg. Die pakt dus gewoon zijn kloffie, vindt ergens een handschoen in de auto en trekt die aan. Dat is ongelofelijk. We hebben het hier wel over bewijsmateriaal. Wat hebben we hier nog voor zaak?" De officier van justitie vond het niet zo gek dat een agent zes jaar doet met zijn handschoenen. "Het zou wat zijn als die tijdens elke actie nieuwe krijgt."

Beide advocaten vroegen om een schorsing van de voorlopige hechtenis, Kuijpers wilde desnoods zelf het vervoer naar een medisch specialist voor zijn cliënt regelen. De officier van justitie vond de verdenking en het strafbare feit voor een schorsing te zwaar voor die schorsing. De rechtbank ging mee in dat oordeel van de officier van justitie. Wel krijgt A. de kans om zelf een afspraak bij een medisch specialist te regelen en schorsing vanaf 2 uur voor tot 2 uur na zijn controle en eventuele behandeling.

De moordverdachten blijven voorlopig vastzitten. Het verzoek tot schorsing van B. is afgewezen, A. krijgt wel de kans om een medische specialist te zien.