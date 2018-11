‘Criminele asielzoekers horen hier niet’

Uit die cijfers blijkt onder meer dat een op de vijf asielzoekers uit Marokko en Algerije de afgelopen anderhalf jaar door de politie is aangemerkt als verdachte van een misdrijf. Dit geldt zelfs voor een op de drie uitgeprocedeerde migranten uit deze landen.

,,Wat mij betreft wordt in deze zaken heel snel beslist dat ze geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning en dat ze moeten vertrekken’’, zegt VVD-Kamerlid Azmani. Bij de constatering van een strafbaar feit moet straf en uitzetting volgen, vindt de VVD’er. ,,In de tussenliggende tijd kunnen ze in een aso-azc worden geplaatst, hier staan ze onder extra beveiligd toezicht.’’ Criminele statushouders – asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen – moeten die status verliezen, klinkt het pleidooi van de VVD.

PPV-Kamerlid Fritsma vindt dat de regering schuld heeft aan de misdaadpiek in en rond azc’s. ,,Het open grenzen beleid van het kabinet vormt een grote aanslag op onze veiligheid, daarom heb ik een debat aangevraagd met staatssecretaris Harbers van Justitie.’’ Volgens Fritsma bewijzen de cijfers dat ‘asieltuig vrij spel heeft’. ,,Het kabinet is de grip op de asielstroom volledig kwijt. Het is onhoudbaar om iedereen hier op te vangen die het woordje asiel uit kan spreken.’’

’Slecht voor draagvlak’

Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) noemt de cijfers ‘zorgelijk’. ,,En heel slecht voor het draagvlak om vluchtelingen op te nemen.’’ Hij vindt dat Nederland daarom harder moet inzetten op terugkeer van asielzoekers uit veilige landen. ,,Het is onaanvaardbaar dat migranten hun verblijf kunnen rekken omdat herkomstlanden hen niet terugnemen.’’