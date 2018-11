Systeem op de schop: ’Geef iedere leraar dezelfde basisopleiding’

Met de aanpassing zouden leraren makkelijker de overstap kunnen maken tussen het basisonderwijs en de middelbare school, staat in het rapport Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur.

De raad adviseert om ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren, geldig voor meerdere sectoren en meerdere (verwante) vakken. In combinatie met de ruimere bevoegdheden pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling.

De Onderwijsraad wil een verandering van de huidige opleidings- en arbeidsstructuur. Nu leiden de opleidingsroutes naar afgebakende bevoegdheden voor een specifieke onderwijssector of een vak. „Daarvoor in de plaats komt een generieke basis voor iedereen, in combinatie met een clustering van onderwijsbevoegdheden (bijvoorbeeld voor meerdere onderwijssectoren of voor meerdere verwante vakken) en één of meer specialisaties (bijvoorbeeld voor een bepaald vak)”, aldus de raad.