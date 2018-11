John van den Heuvel stadion uitgezet

De fan van de landskampioen bezocht met zijn zoon, een collega en diens zoon de Champions League wedstrijd Tottenham Hotspur-PSV. Hij zat in een ’neutraal’ vak vooral gevuld met Engelsen.

Toen John opsprong en juichte voor de zeer snelle openingstreffer van Luuk de Jong, was er nog niks aan de hand. „Andere supporters klopten zelfs op m’n schouder om me te feliciteren”, vertelt John die in zijn gewone kleren op de tribune zat. „Nee ik had zeker geen PSV-shirt aan”.

In de rust werd hij door stewards benaderd. „Of ik even mee wilde komen, want ze konden onze veiligheid niet garanderen. De heren hadden wel een ander veiliger vak voor ons.”

John maakt er geen geheim van dat hij PSV-fan is. Ⓒ John van den Heuvel

De vier Nederlanders werden in de lift gezet, maar in plaats van een nieuw stoeltje, werden ze door maar liefst acht beveiligers rechtstreeks naar de uitgang gedirigeerd. „Voor ik het wist stonden we buiten. Wat een schandalige actie was dat!”, briest John nog na.

John keek in zijn eigen hotel de rest van de wedstrijd. Daar zag hij zijn ’cluppie’ uiteindelijk aan het kortste eind trekken. „Dat was eigenlijk nog het ergste.”

