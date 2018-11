’Kan iedereen een koude douche aanbevelen’

Gevolg was dat de pit uitging, mijn cv uitviel en het gas niet meer stroomde. Met de temperatuur in huis valt het met dit mooie weer best mee, alleen is die koude scheerbeurt én douche wel even wennen.

De reparateur komt pas vrijdag en het gekke is dat ik die ijskoude douche gek genoeg toch wel een beetje ga missen: het oergevoel alsof je net een Nieuwjaarsduik hebt gemaakt met daarna enorme tintelingen. Ik kan het iedereen tijdelijk aanraden!

Bas Overmars, Amsterdam